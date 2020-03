Praia de Alter-do-Chão é interditada como medida preventiva ao novo coronavírus

Em caso de descumprimento de quaisquer das medidas estabelecidas, fica permitida a solicitação de força policial, sem prejuízo de apreensão de bens, inclusive veículos, interdição de estabelecimento, cassação de alvará de funcionamento, entre outras. Aos infratores, também podem ser aplicadas sanções administrativas e penais. Por:João Paulo Jussara 27.03.20 22h11 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Prefeitura de Santarém editou novo decreto com medidas excepcionais e temporárias de enfrentamento à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Entre elas, destacam-se a interdição de praias e balneários até o dia 5 de abril, e o funcionamento de estabelecimentos comerciais somente no horário entre 9h e 15h, de segunda à sábado, também pelo mesmo período, podendo ser prorrogado.

You May Also Like