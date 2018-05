Prass pega pênalti, Borja faz 3 e Palmeiras vence na Libertadores e garante melhor campanha

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo) – O Palmeiras garantiu a melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. No Allianz Parque, com um pênalti defendido por Fernando Prass e gols de Miguel Borja, o time alviverde ganhou por 3 a 1 do Junior Barranquilla.

O triunfo da equipe alternativa armada por Roger Machado deixa o Palmeiras com 16 pontos e assegura a vantagem de disputar a segunda partida das fases eliminatórias do torneio dentro de casa. Já o Junior Barranquilla, ultrapassado pelo Boca Juniors, fica com sete pontos e acaba eliminado.

O sorteio dos confrontos pelas oitavas de final da Copa Libertadores está marcado para o dia 4 de junho, na sede da Conmebol – os jogos serão disputados de 8 a 29 de agosto, depois da Copa do Mundo. Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, às 21 horas (de Brasília) de sábado, o Palmeiras enfrenta o Bahia, no Allianz Parque.

O Jogo – Com os atacantes Dudu e Borja como únicos titulares, o Palmeiras sofreu durante o primeiro tempo. O goleiro Fernando Prass, escalado como capitão, teve trabalho para manter o placar inalterado diante do Junior Barranquilla, que dependia de um triunfo para avançar.

Em chute frontal disparado por Téo Gutierrez, o veterano arqueiro palmeirense fez bela defesa ao saltar no canto direito. Pouco depois, após cruzamento vindo do lado esquerdo, Chará cabeceou e exigiu nova intervenção providencial de Fernando Prass.

O Palmeiras melhorou um pouco nos minutos finais e Dudu, após receber passe de Borja, parou na saída de Sebastian Viera. Em jogada pela direita, Guerra tentou acionar o centroavante colombiano, mas o goleiro do Junior Barranquilla defendeu novamente. A torcida, insatisfeita, vaiou o time local ao fim do primeiro tempo.

O Palmeiras voltou aceso para a etapa complementar e logo acertou o travessão com Tchê Tchê de fora da área. Aos seis minutos, a equipe mandante enfim inaugurou o marcador. Viera espalmou cruzamento feito por Mayke pela direita e Borja aproveitou o rebote para marcar.

Pouco depois, o árbitro paraguaio Enrique Cáceres viu pênalti de Luan sobre Téo Gutierrez. Com um salto para o lado esquerdo, Prass defendeu a cobrança de Barrera e vibrou muito. Aos 14 minutos, após chutão do goleiro palmeirense e vacilo da zaga colombiana, Borja recebeu de Willian e tocou com categoria na saída de Viera.

O Junior Barranquilla diminuiu aos 21 minutos, quando Chará cruzou da direita para Téo Gutierrez, em posição de impedimento, completar. Aos 23, Guerra levantou na área, a zaga colombiana cortou e a bola sobrou para Borja marcar seu terceiro. O colombiano, substituído por Hyoran, deixou o campo ovacionado.

