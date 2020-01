Praticante de manobras radicais, jovem morre ao cair de moto e quebrar o pescoço em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Rapaz colidiu com mureta na manhã desta sexta-feira (31), e morreu no hospital

O jovem Igor Eduardo Pinheiro de Souza, de 19 anos, morreu em um acidente de trânsito grave no começo da manhã desta sexta-feira (31) em Parauapebas, sudeste paraense.

Segundo informações repassadas pelo 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o jovem era conhecido por gostar de “empinar” a motocicleta, fazendo manobras com apenas a roda traseira, e foi essa atitude que pode ter causado o acidente que o matou.

Igor estava circulando com a moto por volta das 7h pela rodovia PA-160, na região do Residencial Alto Bonito, uma área popular entre jovens que gostam de fazer manobras com as motocicleta. Testemunhas contaram que Igor se chocou violentamente contra uma mureta que divide a pista. Ele caiu e quebrou o pescoço quando bateu com a cabeça no asfalto. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), mas morreu no Hospital Municipal de Parauapebas.

