Prazo de filiação partidária para candidatos termina dia 4 de abril

(Foto:Divulgação)

Termina no dia 4 de abril o prazo de domicílio eleitoral e filiação partidária para os políticos que queiram se candidatar a um cargo público na eleições municipais deste ano. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), estão mantidas as datas para o certame, a ser realizado em primeiro turno no dia 4 de outubro, segundo determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O TRE informa ainda que, devido ao combate ao novo coronavírus, o atendimento presencial nos cartórios eleitorais teve que ser suspenso. No entendimento, o direito de participar da disputa será garantido. “Aqueles que desejam se lançar candidatos ás eleições no município onde ainda não são eleitores, que entrem em contato com sua Zona Eleitoral, podendo fazê-lo por telefone ou email disponíveis no site do TRE/PA”, divulgou o tribunal.

A partir do contato com a zona correspondente, o candidato agendará o contato presencial, quando “todas as medidas serão adotadas para que o serviço seja prestado com absoluta segurança à saúde”, completa o TRE. Possíveis dúvidas devem ser tiradas pelo telefone da Ouvidoria, (91) 33468037, ou pelo email ouvidoria@trepa.jus.br.

Por:Abílio Dantas

