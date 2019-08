Prazo para alterar informações do Enade segue até 30 de agosto

As alterações devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema Enade

Segue aberto até 30 de agosto o prazo para as instituições de ensino superior corrigirem informações de estudantes e de cursos para a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019. As alterações devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema Enade.

O Enade serve como pré-requisito para conclusão do curso, colação de grau e obtenção do diploma, além de avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes da graduação.

O instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do teste, divulgou que a prova está marcada para acontecer no dia 24 de novembro. Este ano, serão avaliados os estudantes dos cursos vinculados às áreas de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins; Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; e grau de tecnólogo nos cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança.

O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no Exame deve constar em seu histórico escolar. Não havendo a retificação de um dado que estiver errado, o aluno e a instituição podem ficar de fora da participação no Exame.

Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...