Prazo para confirmar a vacina contra febre aftosa vai até 15 de dezembro

Os criadores de bovinos e bubalinos de Novo Progresso e região , têm até o dia 15 de dezembro para entregar junto a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) a notificação de que os rebanhos foram vacinados contra a febre aftosa. O prazo para a imunização dos rebanhos encerrou no dia 30 de novembro. Esta é a segunda etapa anual contra a doença. As regiões do Santana do Tapará e Lago Grande já confirmaram.

A confirmação da vacina é importante e serve para comprovar junto aos orgãos competentes que o rebanho foi vacinado. Segundo a Adepará, as casas agropecuárias do município já venderam todas as doses da vacina.

Segundo a Adepará, a expectativa é que 100% do rebanho da região e do Baixo Amazonas seja imunizado. Quem não comprovar a vacina está sujeito a multa de acordo com a legislação. “Além da multa nós fazemos a busca aos inadimplentes. Uma equipe da Agência vai até a fazenda com um veterinário e o gado é vacinado com a agulha oficial da Adepará”, explicou a fiscal agropecuária Tatyane Canto.

A febre aftosa é uma doença viral, contagiosa, que atinge bubalinos, bovinos e suínos, e não atinge os seres humanos. Os registros de casos da doença geram prejuízos econômicos ao país por dificultarem a exportação de carne e por provocarem perdas na eficiência produtiva. O estado do Pará é livre de febre aftosa com vacinação desde agosto 2013, segundo a Adepará.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...