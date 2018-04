Prazo para deixar cargos políticos termina no sábado (07)

( Urna -Foto Divulgação)- Termina no próximo sábado (07), o prazo para a renúncia de governadores, prefeitos e secretários estaduais que vão disputar outros cargos nas Eleições 2018. Já os deputados federais e estaduais que queiram concorrer a outros cargos ou mesmo tentar a reeleição não precisam abrir mão do mandato antes. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os períodos são diferenciados e os interessados devem ficar atentos à legislação vigente.

Outro prazo que também deve estar no radar dos políticos nesta sexta-feira (06), é que à meia-noite acaba o prazo para que os deputados federais, estaduais e distritais que desejam mudar de partido para se candidatar nas eleições deste ano façam a troca, sem o risco de perder o mandato. O período que permite a mudança, chamado de “janela partidária”, teve início no dia 8 de março.

