Prazo para licenciamento anual de veículos com placas de finais 76, 86 e 96 termina nesta sexta no Pará

O boleto pode ser impresso no site do Detran; veja como.

Termina nesta sexta-feira (4) o prazo para os proprietários de veículos com placas de finais 76, 86 e 96 pagarem o licenciamento anual. O boleto pode ser impresso no site do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran).

Segundo o Detran, pelo menos 53 mil veículos com estas placas rodam em todo o estado. Caso os condutores não façam o pagamento da taxa e sejam flagrados em fiscalização, o motorista será multado em R$293,47. O proprietário também recebe sete pontos na carteira de habilitação e tem o veículo removido ao parque de retenção.

O boleto inclui a taxa do Detran, o IPVA, o seguro DPVAT e multas, se houver. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos pode ser recebido no endereço residencial ou numa agência dos Correios.

