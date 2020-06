Prazo para pagar inscrição do Enem 2020 encerra nesta quarta-feira

Período original terminou em 28 de maio. Mais de 300 mil candidatos não efetuaram o pagamento, e Inep estendeu o prazo. Novos boletos poderão ser emitidos na página do participante.

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 têm até esta quarta-feira (10) para pagar a taxa de inscrição. O valor é de R$ 85. Na página do participante, é possível imprimir o boleto.

O prazo havia se encerrado em 28 de maio, mas foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo o órgão, cerca de 300 mil candidatos fizeram a inscrição, mas não pagaram a taxa.

Ao todo, 6,1 milhões de pessoas se inscreveram no exame. Destas, 4,8 milhões são de participantes que não precisaram pagar a taxa porque obtiveram isenção. O Inep informa que já confirmou 5,7 milhões de inscritos. Em 2019, o Inep registrou 6,38 milhões de inscritos no Enem daquele ano.

A prova, que ocorreria em novembro, será adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. Ainda não há uma nova data definida para a aplicação das provas.

Problemas na geração do boleto

No período de inscrição do Enem, candidatos queixaram-se de problemas na geração do boleto. Alguns afirmaram também que, mesmo após efetuarem o pagamento, a página do participante informava que o status era “pendente”.

O Inep, em 22 de maio, afirmou que o sistema estava sobrecarregado, mas que todas as confirmações ocorreriam até o dia 28.

