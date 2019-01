Prazo para recadastramento biométrico termina em 14 municípios do Pará

Recadastramento biométrico encerra nesta quarta (23) em 14 municípios do Pará — Foto: Ascom/TRE-PA

Quem não fizer o cadastro terá o título cancelado e não poderá votar nas eleições municipais de 2020.

O prazo para o recadastramento biométrico se encerra nesta quarta-feira (23) em 14 municípios do Pará. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-PA) quem não tiver a biometria cadastrada terá o título cancelado e não poderá votar nas eleições municipais de 2020. O recadastramento pode ser feito nos cartórios eleitorais dos municípios até as 17h30. Confira a lista de municípios abaixo.

Segundo o TRE, mais de 70% dos eleitores do estado já foram cadastrados até o momento. Além disso, o recadastramento deve contribuir para a emissão do Documento Nacional de Identificação (DNI). Por conta disso, todos os eleitores do país devem estar cadastrados até 2022.

Para fazer a biometria, é preciso levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título eleitoral, caso tenha. Quem não fizer o cadastro pode perder benefícios sociais, ser impossibilitado de ser empossado em concursos públicos, retirar passaporte, pedir empréstimos em bancos públicos, entre outros transtornos.

Prazo até quarta-feira (23):

Oriximiná

Óbidos

Monte Alegre

Rondon Do Pará

Breu Branco

Santana Do Araguaia

Xinguara

Tucumã

Igarapé-Açu

Goianésia Do Pará

Ourilândia Do Norte

Eldorado Dos Carajas

Salvaterra

Magalhães Barata



Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...