Prazo para regularização de título de eleitor termina nesta quarta (6)

Por:Marco Antonio Araujo, do R7, com TRE-SP

O número de protocolo gerado deverá ser guardado. A análise das solicitações será feita pela zona eleitoral do eleitor, que poderá solicitar informações adicionais, caso necessário. Durante todo o processo é possível acompanhar o andamento do pedido.

Durante o atendimento será solicitado o envio (obrigatório) de imagens da documentação necessária: fotografia do rosto (estilo selfie), segurando um documento oficial de identificação (que também deve ser enviado a parte, frente e verso) e comprovante de residência. Imagem do comprovante de quitação militar é necessária apenas para homens de 18 a 45 anos que estiverem emitindo o primeiro título.

Para solicitar os serviços, o eleitor deve acessar o site do TRE-SP, clicar no banner “Atendimento emergencial” e acessar a página do Formulário Título Net – que funciona 24 horas por dia.

Atendimento está sendo feito online via formulário Título Net, criado pela Justiça Eleitoral também para tirar, transferir ou alterar dados do eleitor

