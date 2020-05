Prazo para regularização do título eleitoral termina amanhã e pode ser feita pela internet

No site da Justiça Eleitoral, quem vai votar pela primeira vez pode requerer o título. O cidadão que não votou e nem justificou na última eleição, consegue regularizar a situação.

O prazo para regularização do título de eleitor termina daqui a dois dias. Mas, na internet, você pode se habilitar pra votar.

No site da Justiça Eleitoral, quem vai votar pela primeira vez pode requerer o título. O cidadão que não votou e nem justificou na última eleição, consegue regularizar a situação. É possível consultar se há débito com a Justiça Eleitoral e emitir a guia para o pagamento da multa – de R$ 3,50 por turno ausente. Tudo simples e rápido.

Em alguns casos, é preciso anexar documentos e enviar uma selfie com um documento oficial ao lado do rosto. Não pode usar óculos, boné, gorro ou qualquer coisa que dificulte a identificação.

“O eleitor, para obter esses atendimentos por meios remotos, ele efetivamente tem que se apressar.

A Justiça Eleitoral suspendeu, temporariamente, o cancelamento de títulos de 2,5 milhões de eleitores de 17 estados que não fizeram o cadastramento biométrico obrigatório. Essas pessoas vão poder votar normalmente.

