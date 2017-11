‘Precisamos falar de igualdade’, diz Miss Brasil no Dia da Consciência Negra

Monalysa está atualmente nos Estados Unidos para participar do Miss Universo, que acontecerá no dia 26 de Novembro. A miss garantiu que levantará mais uma bandeira na competição, a da luta pelo fim da violência contra a mulher.

Sobre essas manifestações de preconceito, a miss disse que já está acostumada, que lutou a vida inteira contra isso e vai continuar essa luta. “Vou tirar de letra. Vou jogar o cabelo para cima do preconceito. Sabia que isso ia acontecer e eu sempre passei por isso. A vida me preparou para isso”, afirmou a piauiense.

“Sou mais uma mulher brasileira honrada e digna que também merece respeito, e falo respeito não somente em relação a minha cor, mas em relação as minhas decisões. Ver senhores, senhoras e jovens, desferindo suas ofensas pejorativas encruadas de racismo velado, me faz seguir adiante a luta de Dandara e Zumbi dos Palmares sim!”, declarou a jovem.

