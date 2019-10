“Precisamos falar sobre suicídio”

(Foto:Reprodução Internet)- No ano de 2014 a campanha de prevenção ao suicídio chamada de “setembro amarelo” ganhou atenção pelo mundo todo. Tal ação viralizou a partir de uma história real acontecida nos Estados Unidos. Um jovem de 17 anos bateu com o seu carro amarelo propositalmente. No velório do garoto sua família decidiu distribuir panfletos com frases motivacionais e fitinhas da cor do carro. No mundo a cada 40 segundos alguém atenta contra a própria vida. Dessa forma, é indiscutível que sejam encontrados caminhos para superar o suicídio entre jovens brasileiros.

Para isso é necessário combater com a desmistificação da ideia de “frescura”, relacionada aos sintomas de desiquilíbrio emocional. Todavia, é imprescindível que principalmente a família se atente, pois os sintomas da doença muitas vezes são silenciosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) houve um aumento de 60% entre os jovens. Por questões biológicas, os principais afetados se relacionam ao desenvolvimento do cérebro, dessa forma os mais novos são mais vulneráveis as suscetíveis a distúrbios psicológicos.

Com intuito de amenizar essa problemática as escolas em parceria com as famílias devem inserir a discussão sobre o tema por intermédio de palestrantes com a participação de psicólogos e especialistas, que debatam sobre como agir de fronte ao problema. Por sua vez, é essencial que a mídia divulgue sobre os sintomas, principalmente ajudando aos prejudicados a procurar ajuda, disponibilizando o número do Centro de Valorização a vida (CVV), ONG que disponibiliza voluntários aptos.

Colégio Redentor

Diretora: Cristiane Caldeira Boaventura

Professora Pamela

Aluna: Mickaella da Costa Schmidel

3ª serie Ensino Médio

