Preço da banana aumenta pelo 12º mês consecutivo

Em dezembro de 2016, a cesta básica dos paraenses comprometeu pouco mais da metade do salário mínimo de R$880. Para comprar os itens indispensáveis do mês, o consumidor desembolsou R$410,71, segundo indica pesquisa do Dieese-PA. No levantamento divulgado nesta segunda-feira (23), o departamento apontou que a maioria dos produtos da cesta ficaram mais caros em 2016. O destaque foi o preço acumulado da banana. A fruta, muito consumida e comercializada em feiras livres e supermercados, teve uma alta acumulada pelo 12º mês consecutivo e alcançou um aumento de 34%.

Dados da pesquisa semanal do departamento revelam que o preço da banana registrou crescimento nos últimos 12 meses. Em dezembro de 2015, o preço médio da dúzia comercializada na capital paraense foi de R$5,69. Já em janeiro de 2016, o valor foi de R$6,20. Em novembro e dezembro de 2016, o preço se manteve em alta com R$7,61.

Entre janeiro e dezembro de 2016, o reajuste de preço acumulado na dúzia da banana foi superior à inflação de 6,58% ( INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.

