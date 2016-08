Preço da banana aumenta quase 30% na capital paraense, diz Dieese

Um balanço divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) nesta terça-feira (30) mostra que o preço da banana consumida pelos paraenses, em Belém, teve um reajuste de quase 30% em 2016, contra uma inflação de 5,76%

De acordo com o Dieese, de janeiro a julho deste ano, a trajetória no preço da banana não foi uniforme. Em dezembro de 2015, a dúzia da banana foi comercializada, em média, em feiras e supermercados da capital paraense a R$ 5,69. Já no início deste ano, a dúzia da banana foi comercializada a R$ 6,20. Em julho, o produto foi vendido, em média, a R$ 7,30.

Para o universitário Antônio Nogueira, não é somente a banana que está mais cara e sim todos os alimentos. “Isso é muito difícil porque o preço dos alimentos em geral está elevado. O pior de tudo é que são produtos básicos da mesa do brasileiro. Isso afeta muito a classe mais pobre”, reclama.

Porém, mesmo com o aumento no preço do alimento, Antônio afirma que come a fruta todos os dias. “Não deixei de comprar, pois ainda continua sendo uma fruta barata em comparação com as outras”, ressalta.

G1 PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...