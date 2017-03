Preço da banana tem alta de mais de 11% nos últimos 12 meses no Pará

Banana sofreu aumento de preços em todos os meses de 2016.

Dúzia que custava R$ 6,20 em fevereiro de 2016 passou a custar R$ 7,58.

O preço da banana continua em alta na Grande Belém, mesmo com o recuo verificado neste início de 2017. Segundo análises do Dieese/PA, nos últimos 12 meses, a alta acumulada no preço do produto vendido em feiras livres e supermercados alcançou mais de 11%, superior à inflação.

No mês de fevereiro, a cesta básica dos paraenses custou R$ 395,57 e comprometeu na sua aquisição cerca de 46% do novo salário mínimo de R$ 937. Também no mês passado, alguns produtos da cesta básica tiveram redução de preços, entre eles a banana, que mesmo apresentando uma ligeira queda de 0,66% em fevereiro e de 0,39% nos dois primeiros meses deste ano, não foi suficiente para impactar o reajuste acumulado do produto.

A banana teve alta de preços em todos os meses de 2016. Em fevereiro de 2016, a dúzia da banana foi comercializada, em média, a R$ 6,80; em março saltou para R$ 7,05 e os aumentos continuaram e em dezembro de 2016 a banana foi vendida a R$ 7,61. Já em janeiro a fruta foi comercializada a R$ 7,63 e no mês passado a R$ 7,58.

Com isso, o reajuste de preço acumulado na dúzia da banana consumida pelos paraenses nos últimos 12 meses foi de 11,47% contra uma inflação calculada de 4,69% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.

