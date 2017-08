Preço da carne bovina apresenta queda no Pará

Mesmo com o recuo de preço de 1,10%, verificado no mês de julho, a alimentação básica dos paraenses continua entre as mais caras do país.

O Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese) divulgou nesta sexta-feira (11) um estudo e verificou que mesmo com o recuo de 1,10%, no mês passado, a alimentação básica dos paraenses continua entre as mais caras do país. Alguns produtos indispensáveis na mesa dos paraenses como a Carne Bovina mesmo apresentando uma pequena elevação de preço no período, continua com recuo significativo de preço no balanço dos primeiros sete meses de 2017.

Segundo o Dieese, em dezembro de 2016, o quilo o da carne bovina de primeira como coxão mole/chã, cabeça de lombo e paulista foi comercializada em média em Belém a R$ 22,15. No início deste ano a carne foi comercializada em média a R$ 21,85 o quilo, e fechou o mês de julho no valor de R$ 20,60 o quilo.

Com isso o quilo da carne bovina consumida pelos paraenses apresentou uma pequena elevação de 0,64% no mês passado, em relação ao mês de junho, mas no balanço comparativo dos sete primeiros meses de 2017, o preço do quilo da carne bovina comercializada em açougues, mercados municipais e supermercados de Belém apresentou queda de 7,00%.

