Preço da carne bovina aumenta 8% no Pará, diz Dieese.

Opreço da carne bovina aumentou mais de 8% desde o início do ano, variação acima da inflação do período, segundo o Dieese/Pa. Para driblar a alta do preço, o consumidor paraense substitui ou reduz o consumo do produto. O mototaxista Luiz Carlos Palheta, 50 anos, explica que o aumento dos últimos meses pesou no bolso e faz diferença nas finanças da família. Para equilibrar o orçamento, a alternativa são as carnes mais baratas. “Para quem tem o costume de comer carne todos os dias, é mais complicado. Como é o caso da minha família, em que há cinco adultos e duas crianças. Se você for substituir por peixe, também não dá, porque eles também estão caros. Já um frango não é suficiente para uma família grande. O jeito é buscar carnes mais baratas. Um picadinho, por exemplo, que é barato e rende mais é uma alternativa boa”, diz.

A autônoma Ana Paula Santos, 31 anos, diz que o aumento da carne é evidente quando se vai ao mercado e se compara de mês com o outro. “Lá em casa é fácil substituir por frango. Meu marido e filho também gostam, então não é complicado buscar uma solução. Mas tem famílias em que a carne é essencial, então é mais difícil. O que eu faço é pesquisar o que dá no bolso, como a filé de gó, que está R$ 9 reais o quilo”, afirma.

A pesquisa do Dieese/PA mostra que de janeiro a agosto deste ano, o preço da carne teve reajustes sequenciais e acima da inflação calculada para o período .O aumento repercute no custo da alimentação básica dos paraenses, que continua cara. No mês passado, a cesta básica custava em média de R$ 421,33, com a maioria dos produtos com preços em alta. Um dos itens que mais chama atenção é a carne bovina, que ficou mais cara pelo oitavo mês consecutivo este ano. O estudo estatístico e econômico mostra que no mês de dezembro do ano passado, o quilo da carne bovina de primeira como o Coxão mole/Chã, cabeça de lombo e paulista, custavam em média R$ 20,36 em Belém. Em janeiro deste ano houve aumento para R$ 20,79. A partir daí, a escalada registra queda apenas em um mês – fevereiro com R$ 21,52. Em março, o preço médio era R$ 21,22, em abril sobe para R$ 21,52; em maio para R$ 21,76; em junho em média a R$ 21,93; julho o preço era de R$ 21,97 e no mês passado o quilo da carne custava em média R$ 22,02.

Em agosto, o aumento foi de 0,23 % em relação a julho. Ainda segundo o Dieese/PA, nos primeiros oito meses de 2016 – de janeiro a agosto – a alta acumulada no preço da carne bovina consumida pelos paraenses alcançou 8,15%, percentual acima da inflação calculada para o mesmo período, que ficou em 6,09%( INPC/IBGE). O desafio recai sob o consumidor, já que a perspectiva não é por uma redução no preço da carne. A conclusão estatística do supervisor técnico do Dieese Pará, Roberto Sena, é de que a tendência para este mês de setembro ainda é de alta no preço do produto.

ORMNEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...