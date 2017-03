Preço da carne bovina continua em alta no Pará

De acordo com o Dieese/PA, a carne bovina teve um aumento de preço na capital de quase 6% nos últimos 12 meses. A inflação no mesmo período não chegou a 5%.

Em janeiro deste ano, o mesmo produto já estava custando cerca de R$ 21,85. No mês seguinte, com o novo aumento, a carne passou a ser comercializada em média a R$ 22,25.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), no início do ano passado, no mesmo mês, o quilo da carne bovina de primeira (coxão mole/chã, cabeça de lombo e paulista) foi comercializada em média, em Belém, a R$ 21.

You May Also Like