Preço da cesta básica continua em alta na capital

Com o aumento dos preços, o trabalhador paraense compromete 46,18% do seu salário.

No mês passado, a certa básica do paraense esteve em alta em relação a março.De acordo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), no mês de abril a cesta básica de alimentos chegou a R$ 398,12. Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, todas as capitais do país tiveram aumentos de preços.

Em Belém, a maioria dos produtos apresentaram altas de preços, com destaque para o Tomate com reajuste de 5,61%, seguido da manteiga com alta de 3,96%; Feijão com alta de 3,01%; Arroz com alta de 2,76%; Açúcar com alta de 1,65%; Leite com alta de 1,50% e do Café com alta de 1,49%. Também no mês passado (Abr/2017) apenas a Carne Bovina apresentou recuo de preço com queda de 2,26%.

Ainda segundo a pesquisa, o custo da Cesta Básica para uma família padrão paraense, composta de dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 1.194,36 sendo necessários, portanto cerca de 1,27 salários mínimos para garantir as mínimas necessidades do trabalhador e sua família, somente com alimentação. E para comprar os 12 itens básicos da Cesta, o trabalhador paraense comprometeu 46,18% do novo Salário Mínimo de R$ 937,00 em vigor desde 01.01.2017, e teve que trabalhar 93 horas e 29 minutos das 220 horas previstas em Lei.

Fonte: ORMNews.

