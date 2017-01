Preço da gasolina cai após 3 semanas seguidas de alta

Valor médio do litro da gasolina no país recuou de R$ 3,774 para R$ 3,765. Preço do etanol tem 1ª queda em 8 semanas e diesel sobe.

Após 3 altas semanais seguidas, o preço da gasolina nos postos de gasolina caiu na semana encerrada no dia 28 de janeiro. Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio do litro da gasolina no país recuou de R$ 3,774 para R$ 3,765, uma queda de 0,24%.

O preço da gasolina vinha em trajetória de alta nas últimas semanas, puxadas em parte pelo reajuste feito pela Petrobras em dezembro. Apenas em sete semanas, o valor do combustível subiu 2,95%. Em todo o ano de 2016, o preço da gasolina se apreciou 3,3%, abaixo da inflação.

Já o preço do etanol caiu pela primeira vez em quatro semanas, passando de R$ 2,931 o valor médio do litro para R$ 2,929 (recuo de 0,07%). A última queda tinha sido registrada na semana encerrada no dia 3 de dezembro, quando o preço médio ficou em R$ 2,811.

O diesel por sua vez subiu pela 3ª semana consecutiva, passando de R$ 3,108 o litro, para R$ 3,121 (alta de 0,42%).

A pesquisa da ANP foi feita entre os dias 22 e 28 de janeiro, abrangendo apenas 1 dia da vigência dos novos preços anunciados pela Petrobras. A agência consultou 5.679 postos para calcular a média de preços da gasolina, 5.101 para o etanol e 3.536 para o diesel.

Veja o preço médio da gasolina na última semana, por capital:

AC – Rio Branco: R$ 4,236

AL – Maceio: R$ 3,535

AP – Macapa: R$ 3,731

AM – Manaus: R$ 3,651

BA – Salvador: R$ 3,487

CE – Fortaleza: R$ 3,986

DF – Brasilia: R$ 3,717

ES – Vitoria: R$ 3,703

GO – Goiania: R$ 3,908

MA – Sao Luis: R$ 3,464

MT – Cuiaba: R$ 3,746

MS – Campo Grande: R$ 3,594

MG – Belo Horizonte: R$ 3,752

PA – Belém: R$ 3,875

PB – Joao Pessoa: R$ 3,578

PR – Curitiba: R$ 3,531

PE – Recife: R$ 3,396

PI – Teresina: R$ 3,611

RJ – Rio de Janeiro: R$ 4,041

RN – Natal: R$ 3,882

RS – Porto Alegre: R$ 3,807

RO – Porto Velho: R$ 3,888

RR – Boa Vista: R$ 3,819

SC – Florianopolis: R$ 3,945

SP – Sao Paulo: R$ 3,585

SE – Aracaju: R$ 3,737

TO – Palmas: R$ 3,877

