Preço da gasolina cai pela 5ª semana seguida – Nas bombas consumidor não sente a redução dos preços

(Foto:Reprodução)- Apesar da redução dos preços nas refinarias, a realidade é diferente nos postos.

A Gasolina da Petrobras caiu quase 20% em novembro, esta queda não é repassada aos consumidores de Novo Progresso.

O repasse ou não para o consumidor final depende dos postos de combustíveis.

O preço médio da gasolina praticado pela Petrobras nas refinarias acumulará queda de quase 20 por cento só em novembro até esta terça-feira (27), após a petroleira estatal anunciar nesta segunda-feira (26), mais um corte no valor do combustível, sem que os postos acompanhem o movimento na mesma intensidade.

O preço da gasolina nas bombas em Novo Progresso não muda , ou pouco se ver os ganhos para o consumidor que paga ainda pelo litro de gasolina o preço de R$4.98 reais o litro. Muitos postos ainda mantém o preço de R$5,05 reais o litro. Não houve recuo mesmo coma as baixas conforme dados divulgados nesta segunda-feira (26) pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP).

Em novembro, o preço da gasolina nas refinarias acumula queda de 19% – recuo bem maior que nas bombas. Considerando os dados da ANP, o valor médio da gasolina para o consumidor final acumula queda de 3,6% em novembro.

Os cortes pela Petrobras fazem parte da política de preços da companhia, que reajusta o valor da gasolina nas refinarias quase diariamente com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. Fatores como o câmbio e a cotação do barril de petróleo influenciam na variação dos preços.

Segundo cálculo mais recente da Petrobras, o preço que a empresa cobra nas refinarias representa menos de um terço (27%) do valor pago pelos consumidores.

Os números sugerem que, nos últimos meses, os postos vêm aumentando sua margem de lucro. Atualmente, 16% do preço final corresponde aos custos e lucro dos distribuidores e postos de gasolina. Em maio, essa fatia era de 12%, e no final de outubro era de 14% a média nacional, como o preço não é tabelado esta margem aumenta conforme a região.

Em conversa com dono de Posto de combustível na área central de Novo Progresso , que preferiu não ser identificado , repassou que no caso dele em especifico, o custo ainda não foi repassado ao consumidor devido o estoque adquirido com o preço alto e mediu também o custo frete, vai rever o preço nesta semana, enquanto continua vendendo a gasolina pelo valor de R$5,05 reais o litro na bomba.

Fonte:Adecio Piran para Jornal Folha do Progresso

