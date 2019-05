Preço da gasolina no Pará sofre novo reajuste, aponta Dieese

O município de Novo Progresso esta fora desta pesquisa;

Segundo relatório, o preço médio do combustível subiu de R$ 4,43 para R$ 4,51.

Um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) constatou que o preço da gasolina comercializada no Pará em abril deste ano está 2% mais cara em relação ao mês anterior. Segundo o relatório publicado nesta quinta-feira (2), o preço médio do combustível subiu de R$ 4,43 para R$ 4,51. O estudo também aponta que essa foi a terceira alta no preço da gasolina ainda neste ano.

Segundo o Dieese, Apesar do aumento, a gasolina do Pará foi apenas a 11ª mais cara do país. De acordo com o relatório, o valor do combustível praticado no estado é cerca de 15 centavos mais barato que a média nacional.

Ainda segundo o Dieese, quatro dos cinco municípios do Pará que apresentaram a gasolina mais cara no último mês ficam no sudeste do estado. A lista é liderada por Abaetetuba, com preço médio da gasolina em R$ 5,08. Completam a lista Parauapebas, com R$ 4,97, Altamira, com R$ 4,96, Xinguara, com R$ 4,808 e Marabá, com R$ 4,78.

