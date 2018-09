Preço da gasolina voltou a ficar mais caro -Novo Progresso lidera ranking nacional

Novo Progresso já bateu o recorde em preços de combustível, agora lidera o ranking nacional com R$ 5.25- o Pará encerrou o mês de agosto com a quinta gasolina mais cara da Região Norte (Foto:Reprodução)

O balanço efetuado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-Pa) sobre o preço da gasolina no Estado do Pará no mês de agosto, com base em dados da ANP – Agencia Nacional do Petróleo, mostrou que o preço médio do litro do combustível comercializada em postos pelo estado apresentou alta em relação aos preços médios verificados no mês de Julho.

Segundo as analises, em julho, o preço do litro da gasolina foi comercializado em média em postos de combustíveis a R$ 4,527, com o menor preço a R$ 4,120 e o maior a R$ 5,240. Já no mês de agosto, o preço médio do litro da gasolina no Pará apresentou alta e foi comercializado a R$ 4,543, com o menor preço custando em média R$ 4,120 e o maior a R$ 5,339.

Ainda segundo Dieese-PA, com esta nova alta verificada no mês de passado, o Pará encerrou o mês de agosto com a quinta gasolina mais cara entre da Região Norte e com a décima segunda mais cara de todo o país.

O preço do litro da gasolina mais caro do país no mês passado foi o do Acre, custando em média a R$ 5,025, seguida do Rio de Janeiro, a R$ 4,888; Tocantins a R$ 4,742; Minas Gerais custando R$ 4,735; Amazonas a R$ 4,689; Goiás a R$ 4,677; Rio Grande do Sul custando em média R$ 4,651; Alagoas custando R$ 4,646; Bahia a R$ 4,622; Mato Grosso a R$ 4,608; Rondônia a R$ 4,564 e o Pará custando em média a R$ 5,543.

Por:ORM com Redação Jornal Folha do Progresso para complemento de testo.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...