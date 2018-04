Preço do açaí tem alta de mais de 20% no primeiro trimestre de 2018 na Grande Belém

(Foto: Divulgação/ Elivaldo Pamplona)- Açaí do tipo médio teve alta acumulada de 22,66% e tipo grosso teve 27,8% nos três primeiros meses do ano.

preço do açaí teve alta de mais de 20% no primeiro trimestre de 2018, de acordo com último levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/Pará). Segundo a instituição, a tendência é que o preço continue aumentando em todo o estado, por causa do período de entressafra do fruto.

O estudo acompanha os preços do produto com pesquisas semanais em feiras livres, supermercados e outros pontos de venda na região metropolitana de Belém.

No mês de março, o litro do açaí do tipo médio custou em média R$18,11, representando alta acumulada de 22,66% nos três primeiros meses. Nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado foi de 6,92%.

Na última semana do março, o produto foi encontrado de R$10 a R$20 nas feiras livres; de R$13,99 a R$20 nos supermercados.

Já o açaí do tipo grosso, o litro está custou em média R$26,63. A alta acumulada foi de 27,8% no primeiro trimestre e 11,36% no últimos 12 meses. O litro custava na última semana de março em torno de R$25.

Preço médio do açaí na Grande Belém

Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018 Médio R$16,41 R$17,96 R$18,11 Grosso R$24,24 R$26,44 R$26,63

Fonte: Dieese/PA

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...