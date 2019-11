Preço do boi gordo atinge R$ 227,40 por arroba, diz Cepea

boi no cocho ( Foto: Sepaf-MS) – O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada afirma que no acumulado do mês, a arroba do animal já subiu 33,2%

O preço do boi gordo passa por um momento de alta, impulsionado principalmente pela alta demanda da China –

Os preços do boi gordo, medidos pelo indicador Esalq/B3, atingiu no fechamento desta quinta-feira, 21, R$ 227,40 por arroba. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), em um dia, a alta foi de 11,8%. No acumulado do mês, o valor subiu 33,2%.

O mercado pecuário passa por um momento de alta, impulsionado principalmente pela alta demanda da China, que sofre com um grave surto de peste suína africana. A doença já dizimou parte do rebanho chinês e de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), na Ásia, mais de 7,1 milhões de suínos já foram abatidos.

Outro motivo da alta do boi gordo é o baixo nível de animais disponíveis para abate. Com esse incremento nos preços, pecuaristas estão apostando em mais altas e acabam segurando o pouco que possui.

As festas de fim de ano e o pagamento do 13º salário também é indicado como fator de alta. Nesse período a população, mais capitalizada, costuma aumentar o consumo interno de carne bovina.

Fonte: Canal Rural

22 de novembro de 2019 às 10h03

