Preço do café tem alta de 14,35%

Para muita gente, não há conversa: o dia só começa de verdade após uma boa xícara de café. O hábito, entretanto, pode estar pesando no bolso do paraense. Isso porque, nos últimos 12 meses, a bebida ficou 14,35% mais cara.

Os dados são do Departamento Intersindical de Estatíscitas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), divulgados nesta segunda-feira (17). Segundo o estudo, em março de 2016, o quilo do café custava, em média, R$ 18,81. Já em março deste ano, o valor subiu para R$ 21,44. O produto chegou a custar o pico de R$ 22,22 em dezembro de 2016, mas teve um recuo desde então.

Ainda de acordo com o departamento, o consumo mensal de café por pessoa é de 300g, o que representaria um gasto mensal médio de R$ 6,45, valor que pode não parece tão alto, mas pode fazer a diferença no fim do mês, principalente para quem acredita que uma xícara por dia não é suficiente.

