Preço do feijão fechou 2016 com alta de quase 50% em Belém

Preço do feijão vem sendo reajustado desde o segundo semestre de 2015.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconomicos (Dieese-PA), o quilo do feijão foi reajustado em quase 50% de janeiro a dezembro de 2016, na região metropolitana de Belém. A inflação para o período foi calculada em aproximadamente 6,58%.

O preço do feijão vem apresentando elevações desde o segundo semestre de 2015. No último mês de dezembro, o quilo do feijão foi comercializado a R$ 4,46; já em janeiro subiu para R$ 5,37; em fevereiro foi encontrado custando a R$ 5,56 e março subiu quase 4%. Em novembro o produto foi comercializado em média a R$ 7,11 e fechou o ano, dezembro, sendo comercializado em média a R$ 6,59.

Ainda segundo o Dieese, de janeiro a dezembro de 2016 a cesta básica dos paraenses composta de 12 produtos, teve alta acumulada de 16,70% , porém o feijão teve um reajuste bem maior no mesmo período.

Arroz

O arroz também ficou mais caro, segundo as pesquisas do Dieese a alta no preço do produto também vem acontecendo desde o final de 2015. Em dezembro o quilo de arroz foi comercializado a R$ 2,38; em janeiro de 2016 o produto custava R$ 2,41, no mês de março o preço chegou a R$ 2,51. Em novembro o arroz foi comercializado em média a R$ 2,71 e fechou o ano passado sendo comercializado em média a R$ 2,65 o quilo. Com isso o reajuste acumulado de janeiro a dezembro de 2016 alcançou 11,34%, na região metropolitana de Belém.

