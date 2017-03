Preço do quilo do pão sofrerá reajuste de até 7% no país

O país vizinho é responsável por 80% do trigo que o Brasil usa

A partir do dia 15 de março, os consumidores vão ter que desembolsar um pouco mais para comprar pão. É que o preço do quilo sofrerá um reajuste entre 5% e 7%. O aumento acontecerá por causa da desvalorização do real frente ao dólar, além do efeito Argentina, país responsável por 80% do trigo que o Brasil usa.

“A Argentina teve outras demandas, principalmente para África. Com o aumento da demanda do trigo argentino, o preço subiu quase 20% nos últimos três meses [para o Brasil]”, explicou o presidente da Câmara Setorial de Trigo, Maurício Ghiraldelli, em entrevista ao G1.

Segundo especialistas que se reuniram na câmara, os estoques dos moinhos do estado de São Paulo estão sendo reabastecidos neste momento com o produto já valendo 20% mais.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...