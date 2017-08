Preço dos combustíveis no Pará continuam em alta

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) acompanhou os preços e impactos da elevação dos tributos sobre os combustíveis, com isso o aumento atingiu R$ 0,41 por litro de gasolina, de R$ 0,21 por litro do óleo diesel e de R$ 0,20 no etanol por litro.

No caso especifico do reajuste sobre a elevação da alíquota sobre o custo do litro de óleo diesel, os impactos sofridos pelos paraenses são maiores, pois boa parte dos bens, produtos e serviços que circulam na economia do Estado vem de fora, e muitos vem através da malha rodoviária/frete.

Até o dia 20 de julho, os consumidores no Pará e em todo o Brasil pagavam o valor referente a Alíquota do PIS/COFINS no litro de óleo diesel de R$ 0,25 por litro e a partir do dia 21 de julho, e passaram a pagar R$ 0,46 por litro com uma diferença a maior de R$ 0,11 por litro.

De acordo com o recente estudo realizado pelo Dieese/PA, com base na ANP, dados comparativos de preços dos combustíveis, óleo diesel em postos do Pará nestas três primeiras semanas que está vigorando o aumento da carga tributária sobre os combustíveis, autorizado pelo Governo Federal, mostra que os aumentos foram expressivos, em particular no óleo diesel.

No último levantamento de preços em postos de combustíveis do Pará, que cobriu o período de 06 a 12 de agosto , o aumento no preço do óleo diesel no Estado foi de 7,55% para em média R$ 3,245, durante a semana de 16 a 22 de julho, e para R$ 3,490 na semana de 06 a 12 de agosto.

O menor preço encontrado por litro nesta última semana foi de R$ 2,990 e o maior foi de R$ 4,000 por litro em média no Pará.

