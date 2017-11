Preço médio da gasolina nesta semana atinge nova máxima no Brasil, diz ANP

O preço médio da gasolina no Brasil subiu 1,4 por cento nesta semana, ante a semana anterior, atingindo uma nova máxima nominal no Brasil, apontou levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, nesta sexta-feira.

O preço da gasolina atingiu uma média de 3,938 reais por litro, ante de 3,882 reais na semana passada, segundo pesquisa da ANP.

O avanço ocorreu após a Petrobras elevar o valor dos combustíveis alguns dias na semana, apontando como um dos motivos o aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional.

O combustível tem renovado máximas nominais (sem considerar a inflação) nas bombas em uma série histórica da ANP iniciada em 2013, em um ano em que o valor aos consumidores sofreu os efeitos de um aumento de tributos (PIS/Cofins), no fim de julho.

Segundo a pesquisa da ANP, a cotação do diesel nos postos brasileiros registrou alta de 0,3 por cento, para 3,243 reais por litro.

No caso do etanol hidratado, houve avanço de 2 por cento, para 2,745 reais por litro.

