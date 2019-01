Preços do petróleo caem 2% com desaceleração do crescimento global e alta da oferta

Previsões de crescimento global do FMI e os sinais de uma desaceleração da China pesaram

Dados “reavivaram” as preocupações sobre a demanda de petróleo (Foto:REUTERS/Nick Oxford)

Os preços do petróleo caíram cerca de 2 por cento nesta terça-feira devido à preocupação de que a economia mundial possa reduzir a demanda por combustíveis, enquanto os campos de “shale” dos Estados Unidos aumentam a oferta e os cortes da Rússia estão abaixo do esperado.

As novas e sombrias previsões de crescimento global do Fundo Monetário Internacional (FMI) e os sinais de uma desaceleração da China pesaram sobre os preços do petróleo, já que os comerciantes estão preocupados com o aumento da oferta em 2019, apesar dos preços mais baixos.

Os dados “reavivaram” as preocupações sobre a demanda, disse Gene McGillian, diretor de pesquisa de mercado da Tradition Energy, em Stamford, Connecticut. “A questão é: esses medos vão ganhar ainda mais importância no mercado?”

Os futuros do petróleo Brent caíram 1,24 dólar, ou 2 por cento, para 61,50 dólares por barril. Os contratos futuros do petróleo nos Estados Unidos caíram 1,23 dólar, para 52,57 dólares por barril.

Preocupações do mercado sobre o tamanho dos cortes na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia, ajudaram a reduzir os preços, disseram analistas.

