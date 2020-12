Prédio de delegacia de Juruti pega fogo; polícia investiga causas do incêndio

Ninguém ficou ferido. Incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (10) e Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

O prédio da delegacia de Polícia Civil de Juruti, no oeste do Pará, pegou fogo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (10). De acordo com a polícia, um inquérito será instaurado para apurar as causas do incêndio.

Minutos após o incêndio ser registrado, vídeos começaram a circular nas redes sociais, mostrando que as chamas estavam intensas. Ao G1, a Polícia Civil confirmou o incêndio e informou que o fogo atingiu os carros que estavam apreendidos no pátio de delegacia. (veja o vídeo abaixo).

Ainda de acordo com a polícia, o prédio ficou sem energia por conta do incêndio, mas ninguém ficou ferido. Ainda não é possível adiantar o que pode ter iniciado o fogo, mas as investigações deverão iniciar para apurar as consequências e responsabilização, se for o caso.

Nota oficial

A Polícia Civil informa que o incêndio ocorrido em alguns veículos que estavam no pátio da Delegacia de Juriti foi contido ainda na madrugada, sendo possível retirar alguns veículos do local.

Não há registro de danos na estrutura do prédio e diligências investigativas já estão sendo realizadas para apurar a origem do incêndio.



Foto: Reprodução

Fonte: Portal Santarém Com informações de O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...