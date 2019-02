Prédio do jornal O Liberal pega fogo em Belém. Veja o vídeo!

(Foto: Via Whatsapp)

Um incêndio, ocorrido no início da madrugada desta sexta-feira (8), atingiu o prédio do jornal O liberal, localizado na avenida Boulevard Castilhos França, em Belém.

O fogo começou por volta da 00h30, atingindo uma boa parte do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio, no entanto, a preocupação das autoridades era retirar as pessoas que moram ao redor do prédio.

Após mais de duas horas de trabalho, as chamas começaram a ser controladas.

Ainda segundo informações dos bombeiros, há riscos iminente de desamabento. Ainda não há informação oficial sobre o que ocasionou o incêndio.

Nesta manhã, cerca de 25 bombeiros fazem os trabalhos de rescaldo na tentativa de debelar qualquer foco de incêndio.

