Prédios são esvaziados em diversas regiões do país após tremor de terra

Um tremor de terra na manhã desta segunda-feira (2) fez com que prédios fossem esvaziados em diferentes pontos do país, como no estado de São Paulo e no Distrito Federal.

O abalo seria reflexo de um terremoto de magnitude 6,8 que atingiu a região de Carandayti, na Bolívia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o G1, estabelecimentos no centro de Brasília (DF) foram esvaziados, como a sede da Infraero, da Terracap, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério da Justiça.

Em São Paulo, os abalos também causaram transtornos. O tremor esvaziou prédios na Avenida Paulista, como o da Petrobras, no número 901. As pessoas também deixaram o prédio do Ministério Público, localizado no centro de São Paulo. Segundo a reportagem, moradores da Zona Oeste da capital também relataram que tiveram que deixar os prédios por conta do abalo sísmico.

A Defesa Civil de Itajaí (SC) informou que recebeu ao menos 15 ligações sobre tremores de terra no município. Moradores relataram o abalo em dois prédios, um localizado no Centro e outro na Vila Operária.

[Notícia em atualização]

