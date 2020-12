Prefeita cancela réveillon em Sinop com Barões da Pisadinha devido a possível 2ª onda de Covid

A prefeita Rosana Martinelli (PL) informou, há pouco, em entrevista, ao Só Notícias, que a festa de final será cancelada, por conta da possível segunda onda de Covid.

Com isso, evitará os riscos de contágio da doença. Ela adiantou que uma reunião será realizada para oficializar a decisão. Já a tradicional queima de fogos no estádio Gigante do Norte ainda deve ser discutida.

Estava contratado o show com da banda Barões da Pisadinha para comemorar a chegada de 2021.

“Estamos pensando em cancelar a festa devido à preocupação com a segunda onda de Covid. Está muito preocupante, nós temos acompanhado. Eu gostaria imensamente de realizar essa grande virada com a população, mas não posso colocá-la em risco”, lamentou a prefeita.

Ainda de acordo com Martinelli, a organização do evento estava em etapa de finalização. O valor do investimento para contratação da banda seria de ao menos R$ 350 mil, em parceria da prefeitura com patrocinadores.

No ano passado, foram investidos R$ 180 mil para contratação da dupla Munhoz e Mariano.

Por:Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/arquivo)

