Prefeita em exercício de Alta Floresta decreta situação de emergência devido os estragos causados pelas chuvas

(foto: arquivo/assessoria) -A prefeita em exercício, Marineia Munhoz, decretou situação de emergência no município devido aos estragos causados pelas chuvas intensas, que vêm ocorrendo desde janeiro. Ela argumenta que são inúmeros prejuízos, principalmente no quando a pontes danificadas e bueiros do sistema viário do município. O decreto foi publicado hoje.

A gestora alega que as perdas econômicas são consideráveis e cita alunos sem aulas (devido a impossibilidade de tráfego de ônibus escolares em algumas estradas vicinais), comprometimento e inviabilização do trânsito, danos ambientais, dentre outros. A prefeitura menciona parecer técnico do Departamento de Defesa Civil do município e o relatório de diagnóstico da secretaria de Infraestrutura que relatou a ocorrência de tal desastre são favoráveis à declaração de situação de emergência.

Não foram informadas quantas pontes precisarão de manutenção emergencial, nem a quantidade de estradas vicinais, Com o decreto, o município poderá dispensar determinados procedimentos burocráticos para agilizar as obras.

Marineia assumiu recentemente e ficará no cargo por 90 dias. O prefeito Asiel Bezerrra se licenciou para tratamento de saúde.

Fonte: Só Notícias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...