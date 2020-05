Prefeita Patrícia Leal, de Altos (PI) / foto: Reprodução

As declarações da prefeita têm repercutido negativamente na cidade, no Piauí.

Prefeita tenta acalmar população sobre Covid-19: ‘Temos coveiro e local pra enterrar’; vídeo

Durante uma live onde tratava sobre o Coronavírus, a prefeita da cidade de Altos, no Piauí (município a 40 km de Teresina), Patrícia Leal mandou um recado na tentativa de acalmar a população da cidade.

“Estamos preparados, nós temos um coveiro que tem a paramentação toda apropriada pra isso, nós temos o local apropriado para enterrar, temos o motorista apropriado pra conduzir, enfim nós estamos preparados, estamos cuidado disso diariamente”, ressaltou a prefeita.

Após a declarações da prefeita terem repercutido negativamente na cidade, a assessoria de comunicação da prefeitura de Altos enviou nota à reportagem, onde informou que um trecho da live foi extraído totalmente descontextualizado do restante de sua explicação em um intuito maldoso de distorcer suas declarações.

A prefeita criticou o que chamou pequeno grupo de oposição na cidade, que prefere fazer picuinhas políticas em vez de ajudar a população.

“Esse trecho da minha fala foi maldosamente editado e disseminado por pessoas irresponsáveis e que não tem nenhuma preocupação com o povo de Altos. Não é hora de politicagem. É hora de unirmos forças, independente de grupo político, para combatermos essa pandemia”, disse Patrícia Leal.

