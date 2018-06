Prefeito acerta com Governo do Pará retomada de obras da Escola Técnica de Novo Progresso

Obra da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica que seria inaugurada em 2014 esta abandonada ate hoje (Foto arquivo Jornal Folha do Progresso)

R$ 8 milhões serão aplicados para conclusão da obra da escola Técnica de Novo Progresso

O Prefeito de Novo Progresso esta em Belém a quatro dias e muitas conquistas serão anunciadas, no retorno previsto para esta sexta-feira (08), como o convenio no Valor de R$ 2,900 (dois milhões e novecentos )mil reais serão investido na reforma da escola Estadual Waldemar Lindemayer em Novo Progresso.

Iniciadas na gestão anterior e paralisada, pouco tempo depois, por causa de irregularidades jurídicas, as obras da Escola Tecnológica de Novo Progresso, finalmente voltaram a ganhar ritmo. Nesta nova etapa, mais R$ 7,9 milhões será injetado nas obras, que somados aos custos iniciais, totalizam um investimento de mais de mais de R$ 8 milhões. A previsão é de que a nova unidade, construída pelo Governo do Pará, em parceria com o governo federal, através do Programa Brasil Profissionalizado, seja entregue ainda este ano. Cerca de 30% dos trabalhos já estão concluídos.

Para acelerar a obra, de acordo com a SEDUC/PA (Secretaria de Educação) , a licitação já foi realizada e esta na ultima fase para liberação do recurso a licitação foi realizada no mês de maio. Conforme anunciou o Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão- PSC) de Novo Progresso para o Jornal Folha do Progresso a obra será retomada no próximo mês e novos operários [trabalhadores aqui do município] serão contratados ainda em junho.

“Macarrão disse que em princípio será necessário ajustar detalhes na estrutura e na fundação, que devido à má qualidade do material utilizado e pelo próprio tempo que a obra passou parada, acabaram se perdendo”. Vamos reiniciar os trabalhos e vamos concluir a obra entregar para o população o mais rápido possível com recurso garantido, não vamos perder tempo e este belo sonho será concretizado para beneficiar a população de Novo Progresso, comentou o Prefeito.

Macarrão também anunciou assinatura de convenio no valor de R$ 2,9 milhões para reforma na escola estadual Waldemar Lyndemaier em Novo Progresso, a geração de emprego será local, informou.

Para o prefeito de Novo Progresso , Ubiraci Sores(Macarrão-PSC), escola ajudará a tornar o município em um polo educacional do Sudoeste do Estado, agora vamos trabalhar para novas conquistas , precisamos de Universidade Federal, cujo objetivo de trazermos um polo para também ser instalado no município. “Este e foi o compromisso entre o Prefeito Macarrão, Deputado Hilton Aguiar e Governador Simão Jatene” e com certeza quem ganhará é a população de nossa cidade, finalizou Macarrão.

Assista ao Vídeo;

Para o Deputado Hilton Aguiar“, esta obra vai transformar Novo Progresso em um verdadeiro celeiro de pessoas qualificadas, porque o grande diferencial dessa escola é que ela vai formar profissionais prontos para atuarem no nosso mercado. E isso vai beneficiar diretamente não só Novo Progresso , mas também toda região, que ainda carece de mão-de-obra qualificada”, comentou.

Instalada em uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, a escola segue o projeto padrão do governo federal, com dois pavimentos. A unidade contará com 12 salas de aula, biblioteca, auditório com capacidade para 200 pessoas, ginásio poliesportivo com arquibancada e vestiários, área para recreação, anfiteatro, refeitório, banheiros, sala dos professores, secretaria, diretoria, cozinha, estacionamento, guarita de segurança, pátio interno, laboratórios de informática, laboratórios de línguas e laboratórios específicos para os cursos ofertados. Além disso, toda a estrutura garante acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.

No caso da Escola Tecnológica de Novo Progresso, que assim como todas as iniciadas na gestão passada, também resultou em pendências jurídicas, a retomada das obras deverá acontecer brevemente, já que uma nova licitação foi realizada, sendo aguardada apenas a homologação.

