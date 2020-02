Prefeito anuncia pacote de obras para a Cidade

(Foto:Reprodução) – Na coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (07) , pelo Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão PSC) foram apontadas as ordens de serviços de um pacote de obras que será promovido pela Prefeitura. Entre as novidades foram também apresentados asfalto para rua Medeiros Maia no Bairro Jardim Santarém que da aceso a faculdade Cavanis em Novo Progresso.

As obras com convênio assinado e recursos liberados , são para asfalto e iluminação publica no município.

Na coletiva o prefeito estava acompanhado da secretária de finanças do município e secretária de administração, na oportunidade realizou o ato de assinatura de investimentos para o município ,em um total de R$ 2,6 milhões de reais dividido em 3 convênios federais e estaduais sendo eles.

*R$ 1.726.544,50 reais para recuperação e asfaltamento das ruas que contornam o dois lagos do município, e revitalização de ambos.

*R$ 487.500,00 reais para a recuperação e cascalhamento da VICINAL APROGIN.

*E o ultimo convênio a ser assinado no valor de R$ 389.640,00 reais que contemplará com asfaltamento da rua Medeiros maia que dá acesso a faculdade Cavanis, bairro jardim Santarém.

“Novo Progresso nunca recebeu tantas obras ao mesmo tempo. Parabenizo toda a equipe que tem nos auxiliado na construção desses projetos”, disse o Prefeito.

As obras são com recursos de emenda parlamentar, o Prefeito agradeceu ao ex-senador Flecha Ribeiro, Deputado Vavá Martins e o Senador Zequinha Marinho, por terem destinado estas emendas em prol da cidade de Novo Progresso.

Contente com os convênios conquistados o prefeito agradece a todos os funcionários públicos envolvidos, e que segue na batalha para novos recursos de investimento para o município de Novo Progresso – PA.

