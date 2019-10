Prefeito anuncia troca de comando na Secretaria de Saúde em Novo Progresso

(Foto:Reprodução Facebook) – O Decreto com a nomeação de “Rosangela F.C.Mello” foi publicado em Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (31/10).

O Prefeito Macarrão anunciou, na manhã desta quinta-feira (31/10), a nova Secretária de saúde Rosangela F.C.Mello, que até o momento exercia o cargo de coordenadora do CRAS na Secretária Municipal de Assistência Social na Prefeitura de Novo Progresso.

O Decreto com a nomeação foi publicado em Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (31). A informação foi divulgada no Gabinete do Prefeito durante reunião com Secretários Municipais.

Durante o anúncio, o Prefeito Macarrão afirmou que “tem confiança na nomeação da Secretaria Rosangela, que à medida para melhorar a saúde no município”.

A Ex-Titular da pasta, “Giliane de Oliveira” , não foi encontrada para comentar sobre sua saída da pasta.

