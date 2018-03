Prefeito assina convênio com o Governo do Estado para asfalto em Novo Progresso

O prefeito Ubiraci Soares [Macarrão-PSC] assinou na tarde desta terça-feira, 06 de março, no Palácio do Governo em Belém a ordem de serviço com o Governo do Estado para pavimentação de 5 km de asfalto em vias publica da cidade de Novo Progresso. (Foto Via WhatsApp JFP)



A solenidade aconteceu na sede do Palácio do Governo com presença de secretários estaduais e o Governador Simão Jatene (PSDB).

O Prefeito de Novo Progresso aproveitou o encontro para cobrar do Governo o retorno da unidade da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa), ao Município de Novo Progresso, para o prefeito os prejuízo com arrecadação são incalculáveis após ausência do órgão no município.

Em audiência com o Governador Simão Jatene o Prefeito de Novo Progresso reiterou cobranças para que um novo convênio seja realizado para concluir as obras da escola técnica do Município que esta parada anos em Novo Progresso.

Atualmente o Hospital Municipal com recurso orçado mais de 2,5 milhões de reais esta sendo construído com aval do governo do estado no Município, com esta parceria Município /Governo, o prefeito Macarrão (PSC), com estes recursos empenhados e liberados , tem a expectativa que as obras estejam conclusas ainda neste ano de 2018.

De acordo com o governador Simão Jatene (PSDB), os acordos firmados com o município de Novo Progresso representam a consolidação da visão diferenciada para desenvolver os município do interior do estado.

Outras ordens de serviços já foram assinados com o governo federal no montante de R$ 2 milhões para pavimentação da Avenida Brasil, a prefeitura iniciou processo de licitação e as obras devem começar ainda neste ano.

Por Jornal Folha do Progresso

