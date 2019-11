Prefeito assina ordem de serviço para conclusão de escola em bairro de Novo Progresso

Unidade de saúde da família inaugurado em 2017 no Bairro industrial (Foto:ASCOM Prefeitura) –

O Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PSC), assinou a ordem de serviço para a conclusão da escola municipal no Bairro Industrial II em Novo Progresso.

A construção da escola estava paralisada por falta de recurso, com empenho da prefeitura junto ao MEC [Ministério da Educação] o termo de compromisso PAR Nº 17531/2013 foi reavivado e a obra vai ser conclusão. Conforme a ordem de serviço nº 004/2019 de 30 de Outubro o prefeito autoriza a conclusão, através da empresa vencedora da licitação “Construtora MW Eireli”, no montante Global de R:631.412,62 (seiscentos e trinta e um mil quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos) , a empresa terá seis meses para concluir a obra.

A unidade escolar municipal terá seis salas de aulas no padrão FNDE/MEC. A

Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito disse que ao longo dos três anos de sua gestão , se empenhou para entregar esta escola que é de extrema necessidade para os moradores daquele bairro, agora vamos concluir,disse.

O prazo para conclusão é de seis meses a contar com assinatura do contrato.Veja autorização;

