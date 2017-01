Prefeito consegue parcerias para melhorias do município de Aveiro

Na tarde de sexta-feira (27), o prefeito de Aveiro, Vilson Gonçalves, esteve reunido com o Secretário Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Ágrario, José Ricardo Ramos, onde trataram do encaminhamento das demandas do Município junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Pela manhã o prefeito Vilson Gonçalves e sua equipe estiveram reunidos no IDEFLOR onde foi garantido a instalação de um viveiro com capacidade de produção de 60 mil mudas para serem distribuídas com aos agricultores de Aveiro.

O viveiro é um dos mais modernos e sua instalação será concluída até o mês de março, beneficiando centenas de pequenos produtores rurais de Aveiro.

Ainda pela manhã, o prefeito Vilson Gonçalves manteve contato com a Superintendência do INCRA cobrando melhorias para os assentamentos existentes no município de Aveiro.

O advogado Hiroito Tabajara esteve assessorando o prefeito Vilson nas conversas com as autoridades e se mostrou otimista em relação à nova administração de Aveiro, “O prefeito Vilson tem bastante experiência administrativa, sempre demonstrou competência em tudo que fez, por isso não tenho dúvidas que ele fará um excelente governo”, disse Dr. Tabajara.

Fonte: RG 15/O Impacto e Elias Junior

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...