Prefeito de Altamira, Domingos Juvenil (MDB) é preso em operação da PF

Operação investiga agentes públicos que teriam envolvimento no desvio de mais de R$ 10 milhões. Na ocasião da prisão, Juvenil portava ilegalmente, em casa, ouro e uma arma de fogo.

O prefeito de Altamira, Domingos Juvenil (MDB) foi preso nesta quarta-feira (25), durante a Operação Prenúncio, da Polícia Federal, que que tem como alvo agentes públicos e empresários da cidade, no sudoeste do estado. A estimativa é que o dano aos cofres públicos seja de mais de R$ 10 milhões.

Por volta das 9h, eram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em casas, em uma empresa ligada ao ramo de pavimentação e na sede da prefeitura da cidade.

As investigações começaram em 2018 e apuram improbidade administrativa, fraude em licitações, com indícios de superfaturamento e direcionamento das licitações de obras para uma única empresa.

De acordo com a Polícia Federal, desde 2014, os editais para obras eram direcionados a uma única empresa que vencia os certames sem que houvesse uma concorrência real.

A Prefeitura Municipal de Altamira e o prefeito Domingos Juvenil se pronunciaram por meio de notas, alegando que colaboram com as investigações e que os processos licitatórios ocorreram cumprindo todos os procedimentos exigidos por lei e com transparência. Segundo as notas, nos últimos três anos a Prefeitura de Altamira recebeu do Tribunal de Contas dos Municípios o selo ‘Gestão Transparente’.



Foto: Reprodução/Redes sociais

Por: G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...