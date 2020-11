Prefeito de Altamira é alvo de operação do MPPA e Polícia Federal

Operação “Prenúncio” foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (25) e cumpre mandados de busca e apreensão (Fotografo: Reprodução)

… Mandados são cumpridos na Prefeitura e outro na residência do prefeito Domingos Juvenil

O Ministério Público do Estado do Pará, com o apoio da Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 25/11, em Altamira, sudoeste do Pará, a operação PRENÚNCIO. De acordo com o apurado até o momento pela reportagem, esta operação tem como alvos políticos e empresários que atuam no ramo de pavimentação de blokrets no município.

Segundo informações do MP/PA, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Um deles em uma empresa, outro na Prefeitura e cinco deles em residências, entre elas a do prefeito Domingos Juvenil (MDB).

Ainda de acordo com o MP, as investigações sobre irregularidades nas licitações para contratação de empresas de pavimentação começaram em 2018. Neste período, o MP apurou vários atos de improbidade administrativa e superfaturamento, dando um prejuízo de mais de R$ 10 milhões de reais aos cofres do município.

