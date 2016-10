Prefeito de Aveiro sobre pressão dos educadores em Itaituba Município sofre a falta de um Juiz na cidade

Na manhã de Quinta feira (20) profissionais da educação do município de Aveiro com o apoio do Sintepp chegaram na cidade de Itaituba e pousaram para fotos com faixas e cartazes e com palavras de ordem contra a administração do atual prefeito de Aveiro Fuzica.

Segundo as informações repassadas a nossa equipe os manifestantes, mais uma vez farão uma manifestação em frente ao Fórum da cidade Itaituba, no intuito de mobilizar o MP e também o Juiz para tentar que o judiciário tome as rédeas da situação e possa ajudar os funcionários de Aveiro que estão sem receber seus salários, verbas como da educação que todo o final do més são depositados na conta da prefeitura mais que não está chegando nas mãos dos professores.

A População de Aveiro lamenta a falta de um Juiz no município, pelo fato de que todos os problemas que acontecem no município tem que serem encaminhados para a Comarca de Itaituba e que infelizmente nada é resolvido. A população fica a merce da boa vontade do judiciário e do MP, lamentável. pedimos ao Concelho nacional de Justiça (CNJ) que conceda e determine a ida de um Juiz para atuar na cidade de Aveiro, pois é uma vergonha uma cidade não poder ter a presença de um juiz e ainda Aveiro ter que ficar dependendo da Comarca de Itaituba.

Fonte : Elias Junior Noticias / Fotos: Grupo Plantão 24 Horas News membro Marinaldo Silva

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...