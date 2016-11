Prefeito de Belém tem candidatura cassada

Segundo o TRE-PA, Zenaldo foi condenado pela prática de conduta vedada e abuso de poder político e econômico. (Foto: Reprodução)

O juiz Antônio Cláudio Von Lohrmann Cruz, da 97ª Zona Eleitoral de Belém, determinou novamente a cassação da candidatura do prefeito de Belém Zenaldo Coutinho e do vice-prefeito Orlando Reis.

A decisão foi proferida na última segunda-feira (21).

De acordo com o Tribunal Eleitoral do Pará (TRE-PA), a condenação se deu por prática de conduta vedada e abuso de poder político e econômico.

Ainda segundo o TRE-PA, Zenaldo poderá perder o mandato, porém ainda há um processo a ser respeitado, após a publicação no Diário de Justiça.

Veja páginas do documento:



