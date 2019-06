Prefeito de Camaragibe é preso suspeito de lavagem de dinheiro, corrupção e fraude em licitação

Prefeito de Camaragibe, Demóstenes Meira, é preso nesta quinta-feira (20) — Foto: Reprodução/WhatsApp

Demóstenes Meira (PTB), que também é investigado por organização criminosa, foi afastado do cargo nesta quinta (20). Em fevereiro, ele exigiu presença de servidores comissionados no show da noiva dele.

O prefeito de Camaragibe, Demóstenes Meira (PTB), foi preso, nesta quinta-feira (20), em uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco). O gestor da cidade do Grande Recife é investigado pelos crimes de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele foi afastado do cargo.

A Operação Harpalo começou em dezembro de 2018 e investiga o superfaturamento em contratos da prefeitura de Camaragibe. Segundo a delegada Jéssica Ramos, o rombo pode chegar a R$ 117 mil em um contrato de R$ 1,2 milhão para a manutenção de escolas municipais, em que houve dispensa de licitação.

Nesta quinta (20), segundo a Polícia, a prisão preventiva do prefeito e o afastamento cautelar dele foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Ele foi preso no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

Outros quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos pela operação. Segundo a delegada Jéssica Ramos, são dois casais sócios de duas construtoras que estariam envolvidos nas fraudes.

Na primeira fase da operação, deflagrada em março, a delegada Jéssica Ramos afirmou que, a mando de Meira, um vereador e uma servidora pública sofreram ameaças por “saberem demais”. A prisão do gestor foi solicitada nesse período, mas segundo a Polícia Civil, foi negada pela Justiça.

Na época, a delegada Silvana Lélis, gestora do Draco, informou que o pedido foi negado porque o judiciário entendeu que não havia mais danos ao erário público por serem contratos de 2017.

Além das fraudes investigadas pela Polícia Civil, a gestão de Meira também teve outras polêmicas. No carnaval de 2019, o prefeito exigiu a presença de servidores comissionados no show da noiva dele, a cantora Taty Dantas, que também é secretária municipal de Assistência Social. (Leia mais abaixo)

Confira os nomes dos cinco presos

Demóstenes Meira – prefeito de Camaragibe

Severino Ramos da Silva – empresário

Luciana Maria da Silva – esposa de Severino

Carlos Augusto – empresário

Joelma Soares – esposa de Carlos

Ao todo, participam da operação 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. O G1 tenta contato com a defesa dos cinco presos na operação.

Prefeito exigiu servidores no show da noiva

Em fevereiro deste ano, Meira exigiu a presença de servidores comissionados no show da noiva dele, a cantora Taty Dantas, que também é secretária municipal de Assistência Social. Na mensagem, o prefeito afirma que “quer ver todos os comissionados para dar força ao evento”. Meira também disse que iria “filmar e contar” a quantidade de funcionários presentes.

A repercussão do ato levou o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) a investigar o caso. A ação civil foi ingressada pela 2ª Promotoria de Justiça Cível de Camaragibe, que apura possíveis atos de improbidade administrativa. (Ouça áudio abaixo)

Em maio, Meira foi chamado para depor na Polícia Civil. Segundo a corporação, o gestor deveria ter prestado depoimento antes, mas a defesa alegou que ele estava com problemas de saúde.

